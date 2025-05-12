Интернет-пользователи бурно обсуждают (далеко не только у нас - волна нарастает и на Западе) примечательное коротюсенькое видео, снятое в субботу и опубликованное 11 мая одним из крупнейших международных информагентств Associated Press.
«Француз, англичанин и немец сели в поезд и… дунули»
Комментарии
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Зоя
... вот именно поэтому,мы-ДРУГИЕ!!!!!
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13 час.
ВВ
Владимир Витковский
... гейропейская наркопадаль...
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12 час.
АС
Александр Сысоев
Европейские нарколидеры: француз, немец и англичанин "сообразили на троих". Под стук железных колес и их любимые "колеса" слаще.
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7 час.
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