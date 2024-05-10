Все дела, начатые в этот день обречены на успех Раз в году (в 2024-м — 10 мая), когда Солнце стоит в знаке Овна, а Луна — в Тельце, наступает Лучший день, когда любые желания могут исполнится, а все начинания обречены на успех.
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