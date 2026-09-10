Производственный цех на площади 2,4 тыс. кв. м загорелся в Тверской области

В городе Вышний Волочёк в Тверской области вечером 10 сентября загорелся производственный цех. Об этом сообщила в MAX пресс-служба ГУ МЧС России по Тверской области.
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