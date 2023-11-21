62ИНФО открывает голосование за победителя в спецноминации конкурса "Мистер студенчество-2023"

На титул претендуют семь участников из семи высших учебных заведений города. Им предстоит пройти заочный (например, будут оценивать зачетные книжки студентов) и очный этап конкурса (тут молодым людям предстоит показать свои таланты).
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