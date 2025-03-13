15 самых древних, но до сих пор существующих городов За всю историю существования человека мир повидал и расцвет, и падение миллионов городов, многие из которых в период особой славы и процветания были захвачены, разрушены или покинуты.
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