Захарова обвинила генсека ООН в причастности к фейкам про Бучу

Официальный представитель МИД России Мария Захарова выступила с жестким заявлением в адрес генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, обвинив его в прямом участии в антироссийской информационной кампании вокруг событий в Буче.
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