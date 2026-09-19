Друзья
БлогПравилаСтихипутешествияСказочнаяНеллиН-книгиюмор
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Друзья

10 505 подписчиков

Сколько мы потратили на отдых в Грузии посетив Батуми и Тбилиси

Сколько мы потратили на отдых в Грузии посетив Батуми и Тбилиси

Сколько мы потратили на отдых в Грузии посетив Батуми и Тбилиси Поездка в Грузию была спонтанной, ведь если отпуск в конце осени, то стоит рассматривать более теплые страны.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Игорь Максаков
Игорь Максаков

За Грузию спасибо, а в Азербайджане служил в армии в 84-85 году. Впечатления он не произвёл, даже кухня никакая, кроме пити. А лучшая кухня в Узбекистане, я там родился, да и люди там совсем другие, хорошие!