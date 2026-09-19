Сколько мы потратили на отдых в Грузии посетив Батуми и Тбилиси Поездка в Грузию была спонтанной, ведь если отпуск в конце осени, то стоит рассматривать более теплые страны.
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За Грузию спасибо, а в Азербайджане служил в армии в 84-85 году. Впечатления он не произвёл, даже кухня никакая, кроме пити. А лучшая кухня в Узбекистане, я там родился, да и люди там совсем другие, хорошие!