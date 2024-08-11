Дикий Юг - Прир...
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Дикий Юг - Природа Юга России

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Российские военные в Курской области обезвредили украинскую «Бабу Ягу»

Российские военные в Курской области обезвредили украинскую «Бабу Ягу»

Фото: dp.ru Российские военные успешно нейтрализуют украинские беспилотники на Курском направлении В приграничной с Украиной Курской области российские вооруженные силы вновь продемонстрировали свое мастерство в противодействии воздушным угрозам со стороны противника.

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