Фото: dp.ru Российские военные успешно нейтрализуют украинские беспилотники на Курском направлении В приграничной с Украиной Курской области российские вооруженные силы вновь продемонстрировали свое мастерство в противодействии воздушным угрозам со стороны противника.
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