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Отец Сергея Деткова после двух инсультов уже никого не узнаёт — а комик не торопится к нему

Отец Сергея Деткова после двух инсультов уже никого не узнаёт — а комик не торопится к нему

Комик Сергей Детков, знакомый зрителям по шоу «Что было дальше?», родился без руки и прошел через многое — сцену, зависимость, эмиграцию, расстройство пищевого поведения.

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