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Вице-президент РФС Бельский о лимите: «Это приведет к росту зарплат, вряд ли игроки станут прогрессировать. В «Реале» один испанец, но играет ли сборная плохо? Нет»

Вице-президент РФС и президент Федерации футбола Санкт-Петербурга Александр Бельский поделился мыслями касательно ужесточения лимита на легионеров в РПЛ .

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