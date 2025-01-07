В Ставропольском крае полицейские почтили память сотрудников, погибших 30 лет назад при исполнении служебного долга

Руководство и сотрудники Главного управления МВД России по Ставропольскому краю отдали дань памяти генерал-майору милиции Виктору Воробьеву и лейтенанту милиции Александру Карагодину, погибшим при исполнении служебных обязанностей в январе 1995 года.