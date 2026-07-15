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Аналитик Сезгин: военное преимущество РФ меняет позицию ЕС по Украине

Аналитик Сезгин: военное преимущество РФ меняет позицию ЕС по Украине

Болгария заявила о намерении выйти из «коалиции желающих» по Украине. Турецкий аналитик Ниджат Сезгин считает, что европейские страны начинают осознавать бесперспективность дальнейшего финансирования Украины на фоне военного преимущества России.

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