Аналитик Сезгин: военное преимущество РФ меняет позицию ЕС по Украине

Болгария заявила о намерении выйти из «коалиции желающих» по Украине. Турецкий аналитик Ниджат Сезгин считает, что европейские страны начинают осознавать бесперспективность дальнейшего финансирования Украины на фоне военного преимущества России.
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