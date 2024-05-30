Внимание!!!! 🎾 Центр физической культуры принимает заявки на участие в соревнованиях по большому теннису среди новичков! Формат мероприятия определится позже.
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Внимание!!!! 🎾 Центр физической культуры принимает заявки на участие в соревнованиях по большому теннису среди новичков! Формат мероприятия определится позже.