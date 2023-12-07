Раскрыты будущие гаджеты Apple

Корпорация Apple запланировала выпуск нескольких гаджетов в первой половине 2024 года. По информации обозревателя Марка Гурмана, весной компания представит новое поколение ультрабука MacBook Air, который получит процессор M3.
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