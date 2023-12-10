Мелатонин приводит к смерти? Берегите детей - в США уже бьют тревогу

В США растет число сообщений об отравлении детей мелатомином. Результаты недавнего исследования, опубликованные в Журнале педиатрии Американской медицинской ассоциации (JAMA), показывают, что потребление мелатонина среди детей и подростков в США "чрезвычайно распространено".
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