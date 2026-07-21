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Хавьер Тебас: «Инфантино должен уйти, но пользуется поддержкой системы и федераций. Других кандидатов нет – никто не хочет проигрывать. Многие с ним не согласны, но ничего не делают»

Хавьер Тебас считает, что президенту ФИФА Джанни Инфантино пора покинуть свою должность. «Я считаю, что да, время пришло.

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