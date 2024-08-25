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Imagination отказалась от нейропроцессоров в пользу совершенствования GPU под нуж...

Imagination отказалась от нейропроцессоров в пользу совершенствования GPU под нуж...

Imagination отказалась от нейропроцессоров в пользу совершенствования GPU под нужды ИИБританский разработчик чипов Imagination Technologies на фоне получения $100 млн инвестиций меняет свою стратегию в сфере искусственного интеллекта, отказываясь от использования отдельных нейропроцессоров (NPU) и внедряя ИИ-функции в графические процессоры (GPU).

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