Imagination отказалась от нейропроцессоров в пользу совершенствования GPU под нуж...

Imagination отказалась от нейропроцессоров в пользу совершенствования GPU под нужды ИИБританский разработчик чипов Imagination Technologies на фоне получения $100 млн инвестиций меняет свою стратегию в сфере искусственного интеллекта, отказываясь от использования отдельных нейропроцессоров (NPU) и внедряя ИИ-функции в графические процессоры (GPU).