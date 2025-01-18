«Господин Нет»: Путин рассказал об истории прозвища советского дипломата

Упомянул о знаковой фигуре советской дипломатии — министре иностранных дел Андрее Громыко, получившем прозвище «Господин Нет» Владимир Путин 17 января на пресс-конференции с Президентом Ирана Масудом Пезешкианом.
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