Сегодня без электричества окажутся Астрахань, Ахтубинск и одно приволжское село

Самое позднее возобновление подачи электроэнергии – в 18:00. В четверг, 5 июня, отключения электричества коснутся Трусовского и Центрального районов РЭС Астрахани: а также Ахтубинска (с 09:00 до 12:00) Ахтубинского района; с.