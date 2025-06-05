Сегодня без электричества окажутся Астрахань, Ахтубинск и одно приволжское село

Самое позднее возобновление подачи электроэнергии – в 18:00. В четверг, 5 июня, отключения электричества коснутся Трусовского и Центрального районов РЭС Астрахани: а также Ахтубинска (с 09:00 до 12:00) Ахтубинского района; с.
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