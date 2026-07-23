Украина запросила у Польши комплектующие и оборудование для ремонта МиГ-29

Украина продолжает добиваться от Польши передачи истребителей МиГ-29 советского производства, но дополнительно запросила у Варшавы комплектующие, ремонтную технику и оборудование для обслуживания авиации.
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