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ИА Регнум

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Украина запросила у Польши комплектующие и оборудование для ремонта МиГ-29

Украина запросила у Польши комплектующие и оборудование для ремонта МиГ-29

Украина продолжает добиваться от Польши передачи истребителей МиГ-29 советского производства, но дополнительно запросила у Варшавы комплектующие, ремонтную технику и оборудование для обслуживания авиации.

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