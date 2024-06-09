Официальный представитель отечественного министерства иностранных дел Мария Захарова согласилась с точкой зрения о том, что Западу уже не нужна Украина для ударов по России, поскольку он координирует данные атаки напрямую.
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