«Изготовлены в недружественных странах»: в Литве разгорается скандал из-за закупки дронов для армии

Поставленные союзу стрелков Литвы дроныВ понедельник министр обороны Литвы Довиле Шакалене объявила о начале досудебного расследования возможного преступного деяния, совершённого при проведении госзакупок.
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