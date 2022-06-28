Роскомнадзор хочет контролировать передачу личных данных россиян в другие страны

Госдума подготовила поправки к законопроекту, усиливающие защиту персональных данных. В случае его принятия Роскомнадзор начнет отслеживать передачу сведений россиян в другие страны, пишет «Парламентская газета».
Популярные статьи
- Миронов возмутился поведением петербургских чиновников, ограничивших выставку об освобождении Мариуполя
- В Ленобласти заработал новый завод по производству листовых пластиков полного цикла
- «Запретили Моторолу»: Чиновница Пушкинского района Петербурга поставила под сомнение ценность подвига русских добровольцев в Донбассе
Свежие комментарии