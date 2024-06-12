На Украине назвали возможные сроки генерального сражения. Когда может завершиться СВО?

Natalija Osminina

Потому что Джанет Йеллен объявила, что финансово США могут потянуть только ДВЕ войны. А сейчас их назревает масса и на Саммите НАТО с 9 по 11 июля США должны будут выбрать из "массы"-ДВЕ. Сейчас америкосы понимают, что убив Раиси Лондон их подставил под большую войну на БВ. Выборы в Иране 28 июня. И вместо Раиси, все время ведущего переговоры с США для смягчения ситуации, придет "ястреб". И потому начнется большая война на БВ и США вынуждены будут помогать Израилю. Хотя сейчас они добились мира Нетаньяху с ХАМАС. Вторая война - с Китаем. Амерам кровь из носу надо бежать за рынками, блокируя Китай, иначе все их усилия по уничтожению (деиндустриализации) ЕС будут бессмысленны. И они только лишаться денег, которые ЕС платил НАТО. И обретут воскресшего конкурента. США надо еще контролировать Северную Корею, которая так и норовит ударить чем-то ядерным по базам НАТО в Южной Корее и Японии. Значит, будут бросать Украину. Собственно они уже жэто объявили. Отдают её Европе. Я же писала об этом в последний год много раз.