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На Украине назвали возможные сроки генерального сражения. Когда может завершиться СВО?

На Украине назвали возможные сроки генерального сражения. Когда может завершиться СВО?

Решающее сражение в рамках российско-украинского конфликта может произойти уже в конце лета. Такие сроки предсказал военный эксперт, бывший полковник Службы безопасности Украины (СБУ) Олег Стариков.

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Комментарии
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М
Мария
Почему именно к концу лета?
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21 час.
Natalija Osminina
Потому что Джанет Йеллен объявила, что  финансово США могут потянуть только ДВЕ войны. А сейчас их назревает масса и на Саммите НАТО с 9 по 11 июля США должны будут выбрать из &quot;массы&quot;-ДВЕ.   Сейчас америкосы понимают, что убив Раиси Лондон их подставил под большую войну на БВ.  Выборы в Иране 28 июня. И вместо Раиси, все время  ведущего переговоры с США для смягчения ситуации, придет &quot;ястреб&quot;. И потому начнется большая война на БВ и США вынуждены будут помогать Израилю.  Хотя сейчас они добились мира Нетаньяху с ХАМАС.  Вторая война - с Китаем. Амерам кровь из носу надо бежать за рынками, блокируя Китай, иначе все их усилия по уничтожению (деиндустриализации) ЕС будут бессмысленны. И они только лишаться денег, которые ЕС платил НАТО.  И обретут воскресшего конкурента.  США надо еще контролировать Северную Корею, которая так и норовит ударить чем-то ядерным по базам НАТО в Южной Корее и Японии.  Значит, будут бросать Украину. Собственно они уже жэто объявили. Отдают её Европе. Я же писала об этом в последний год много раз.
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20 час.
Геннадий Бережнов
Оперативная обстановка находится под контролем российских военных, говорит Алаудинов, и вполне вероятно, что к концу года наступит развязка. Поступят в Киев первые Ф-16 и когда их начнут опускать на землю, то надеяться будет уже не на что!
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7 час.

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