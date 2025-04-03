Криптовалюта в международных расчетах: перспективы и проблемы

Использование криптовалют для трансграничных платежей остается спорным вопросом. Несмотря на принятые в России поправки, позволяющие цифровые финансовые активы (ЦФА) в международной торговле, криптовалюта все еще находится в правовой «серой зоне».
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