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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Зенит» близок к подписанию вингера «Фламенго» Платы. Энрике могут включить в сделку по эквадорцу

« Зенит » близок к подписанию вингера «Фламенго» и сборной Эквадора Гонсало Платы. По информации эквадорского радио Mundo Deportivo, переговоры о трансфере могут завершиться уже в ближайшие дни.

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