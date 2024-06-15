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Новости: Севастополь, Крым, Россия

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Страны Запада превратились в грабителей и стали жить не по закону, а по «понятиям»

Решение ведущих стран Запада (G7) об использовании доходов от замороженных на Западе российских активов на нужды Украины является нелегитимным шагом с политической подоплекой.

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