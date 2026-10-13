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Царьград

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В Магадане с кладбища украли покойницу вместе с гробом, местные винят медведя. Вот что сказали в мэрии

В Магадане с кладбища украли покойницу вместе с гробом, местные винят медведя. Вот что сказали в мэрии

Подробности мутной истории из Магадана, где расследуют загадочное разорение могилы на кладбище. Тело исчезло, а рядом с кладбищем - другие человеческие останки и следы медведя.

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