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Антонов: украинские чиновники могли получить в США поддержку действий против РФ

Антонов: украинские чиновники могли получить в США поддержку действий против РФ

ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков Украинские чиновники во время визита в США могли получить от американской стороны обещания в поддержке военных действий против России, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

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