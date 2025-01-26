Инклюзивный туризм в Крыму: как развивается новое направление?

В Крыму начата реализация проекта развития инклюзивного туризма в Республике Крым. С инициативной по разработке инклюзивных экскурсий для маломобильных детей и подростков и детей с ментальными нарушениями, а также методических рекомендаций к проведению экскурсий выступил «Крымский Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями».
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