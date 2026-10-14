В Челябинской области продлили режим НМУ до вечера 15 октября

В Челябинской области промышленным предприятиям предписано снизить объёмы производства на 15–20% из-за продления режима неблагоприятных метеоусловий до 19:00 15 октября.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Путин поставил Зе...
- Путин поставил Зе...
- Без Украины и стр...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым