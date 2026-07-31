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Газета.ру

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Эксперт Ляшок: с 1 августа работающим пенсионерам пересчитают пенсии

Эксперт Ляшок: с 1 августа работающим пенсионерам пересчитают пенсии

С 1 августа в России будет проведен ежегодный перерасчет пенсий для работающих пенсионеров. Об этом сообщил ведущий научный сотрудник Центра ИНСАП ИПЭИ Президентской академии Виктор Ляшок в разговоре с РИА Новости.

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