Журнал «Профиль»

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Озеро скелетов: чьи тела скрывает высокогорный водоем в Гималаях

Озеро скелетов: чьи тела скрывает высокогорный водоем в Гималаях

Стоял декабрь 1942 года. Мир содрогался в конвульсиях величайшей мировой войны: под Сталинградом погибала армия Паулюса; на Тихом океане японцы шли в отчаянные атаки, пытаясь переломить ход сражения за Гуадалканал; продолжалась Битва за Атлантику.

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