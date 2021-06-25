Озеро скелетов: чьи тела скрывает высокогорный водоем в Гималаях

Стоял декабрь 1942 года. Мир содрогался в конвульсиях величайшей мировой войны: под Сталинградом погибала армия Паулюса; на Тихом океане японцы шли в отчаянные атаки, пытаясь переломить ход сражения за Гуадалканал; продолжалась Битва за Атлантику.