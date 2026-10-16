Татуин в Тунисе, Хот в Норвегии, корабли на рабочих столах и Йода в руках мастеров. 43 фотографии со съёмок оригинальной трилогии — из официального архива Lucasfilm.
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