В Улан-Удэ больше не будет прямых выборов мэра

Мэра Улан-Удэ будет избирать горсовет. Прямые выборы мэра в столице Бурятии решили отменить. Соответствующие поправки в республиканский закон «Об организации местного самоуправления» приняли на заседании Народного Хурала 28 марта.
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