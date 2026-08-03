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Гражданочка

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«А ты представь нашу дочь через несколько лет в такой ситуации: с маленьким ребенком и с синяком под глазом!» – говорит Ксении муж

«А ты представь нашу дочь через несколько лет в такой ситуации: с маленьким ребенком и с синяком под глазом!» – говорит Ксении муж— Ты сейчас серьезно? То есть ты собираешься оплачивать квартиру бывшей жене? — Ксения поставила на стол перед мужем тарелку с гречкой и котлетами, машинально придвинула к нему салат.

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