«А ты представь нашу дочь через несколько лет в такой ситуации: с маленьким ребенком и с синяком под глазом!» – говорит Ксении муж— Ты сейчас серьезно? То есть ты собираешься оплачивать квартиру бывшей жене? — Ксения поставила на стол перед мужем тарелку с гречкой и котлетами, машинально придвинула к нему салат.