Хозяева льда вышли вперёд уже в середине первого периода благодаря голу Никиты Короткова. Во втором периоде «Автомобилист» сумел сравнять счёт: на 23-й минуте шайбу забил Максим Денежкин после затяжной атаки и рикошета от вратаря «Металлурга».
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