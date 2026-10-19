Хозяева льда вышли вперёд уже в середине первого периода благодаря голу Никиты Короткова. Во втором периоде «Автомобилист» сумел сравнять счёт: на 23-й минуте шайбу забил Максим Денежкин после затяжной атаки и рикошета от вратаря «Металлурга».