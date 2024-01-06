Российский снайпер рассказал о блокировке пехоты ВСУ на артемовском участке

Снайперы спецназа ВС РФ Южной группировки войск выработали собственную систему работы по блокировке путей передвижения пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) на артемовском участке фронта, тем самым деморализуют противника.
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