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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Что глава Следкома Быстрыкин сказал о миграции и почему назвал Госдуму "Госдурой"?

Что глава Следкома Быстрыкин сказал о миграции и почему назвал Госдуму "Госдурой"?

Бастрыкин высказался о миграционной политике России и раскритиковал работу Госдумы Глава российского Следкома Александр Бастрыкин 27 июня выступил на Петербургском юридическом форуме, где раскритиковал миграционную политику России.

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Dash45
Дума и народ-полная протиополжность
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