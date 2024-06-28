Что глава Следкома Быстрыкин сказал о миграции и почему назвал Госдуму "Госдурой"?

Бастрыкин высказался о миграционной политике России и раскритиковал работу Госдумы Глава российского Следкома Александр Бастрыкин 27 июня выступил на Петербургском юридическом форуме, где раскритиковал миграционную политику России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии