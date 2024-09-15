Дети из Мариуполя дадут концерт

В день рождения города-побратима Мариуполя, который сегодня отмечает 246-летие со дня основания, в Детской школе искусств № 4, что на Бухарестской улице, 35, выступит коллектив «Осторожно, дети!» из Донецкой Народной Республики Образцовый театральный коллектив художественного слова «Студия эстрадного конферанса «Осторожно, дети!» из ДНР существует уже 10 лет.
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