Дети из Мариуполя дадут концерт

В день рождения города-побратима Мариуполя, который сегодня отмечает 246-летие со дня основания, в Детской школе искусств № 4, что на Бухарестской улице, 35, выступит коллектив «Осторожно, дети!» из Донецкой Народной Республики Образцовый театральный коллектив художественного слова «Студия эстрадного конферанса «Осторожно, дети!» из ДНР существует уже 10 лет.