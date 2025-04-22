Мощное извержение вулкана с выбросом пепла до 4 км произошло в Коста-Рике

Мощное извержение вулкана Поас было зафиксировано 21 апреля в Коста-Рике. Как сообщает El Comercio со ссылкой на Вулканологическую и сейсмологическую обсерваторию Коста-Рики (Ovsicori), высота выброса пепла достигала четырех километров.