Мощное извержение вулкана с выбросом пепла до 4 км произошло в Коста-Рике

Мощное извержение вулкана Поас было зафиксировано 21 апреля в Коста-Рике. Как сообщает El Comercio со ссылкой на Вулканологическую и сейсмологическую обсерваторию Коста-Рики (Ovsicori), высота выброса пепла достигала четырех километров.
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