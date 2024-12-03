ФАС выдала предписание "Почте России" за нарушение закона о конкуренции

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев "Почта России" нарушила Закон о защите конкуренции, ограничив доступ частных почтовых операторов к информационной системе с данными о возможности доставки корреспонденции в электронном виде, сообщили "Известиям" в "Федеральной антимонопольной службе" (ФАС).