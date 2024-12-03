РЕН ТВ
В РОССИИВ МИРЕКРИМИНАЛДЕНЬГИВСЕ НОВОСТИ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РЕН ТВ

195 168 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Evgeni Velesik
    А сколько взыскала?Налоговая начисли...
  • лина любимцева
    Отобрали бы бутылку водки - и все.  И выгнали бы из магазина... ЗАЧЕМ УБИВАТЬ?!! Эти мухаммадджоны за рубль убьют, ни...Убил из-за бутылк...
  • Константин Самарин
    Самый радикальный метод решить проблему переименований- осуществлять ее за счет личных средств инициаторов. Зачесалас...Города на карте Р...

ФАС выдала предписание "Почте России" за нарушение закона о конкуренции

ФАС выдала предписание "Почте России" за нарушение закона о конкуренции

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев "Почта России" нарушила Закон о защите конкуренции, ограничив доступ частных почтовых операторов к информационной системе с данными о возможности доставки корреспонденции в электронном виде, сообщили "Известиям" в "Федеральной антимонопольной службе" (ФАС).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх