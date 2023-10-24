В Ростове-на-Дону готовят списки людей, которые уехали за границу, предав Родину

В картотеку занесут всех представителей «пятой колонны» и критиков России и СВО.В Ростове-на-Дону создадут картотеку на уехавших из Ростовской области за границу и критикующих нынешнюю власть России из-за рубежа.
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