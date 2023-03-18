В Сербии отреагировали на желание МУС арестовать Путина

Самой обсуждаемой темой последних суток в мире стало решение Международного уголовного суда в Гааге о выдаче ордера на арест президента РФ Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой «в контексте ситуации на Украине», опубликованное вчера на сайте МУС.
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