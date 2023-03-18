Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр
    Там только мародеров не трогают.Экс-президент США...
  • Лидия Курзаева
    Может нанюхалась чего? 🤔Жена президента У...
  • Андрей Сим
    Вот и до Авдеевки добрались, недолго этим тварям укронацикам жить осталось и огонь корректировать. Выжечь бы их живым...Авиаударом ВКС РФ...

В Сербии отреагировали на желание МУС арестовать Путина

В Сербии отреагировали на желание МУС арестовать Путина

Самой обсуждаемой темой последних суток в мире стало решение Международного уголовного суда в Гааге о выдаче ордера на арест президента РФ Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой «в контексте ситуации на Украине», опубликованное вчера на сайте МУС.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх