В Сербии отреагировали на желание МУС арестовать Путина

Самой обсуждаемой темой последних суток в мире стало решение Международного уголовного суда в Гааге о выдаче ордера на арест президента РФ Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой «в контексте ситуации на Украине», опубликованное вчера на сайте МУС.