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Царьград

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Синоптик рассказал, когда закончатся снегопады в Свердловской области

Синоптик рассказал, когда закончатся снегопады в Свердловской области

Снежный покров может сохраниться, несмотря на ожидаемое потеплениеСнегопад, который обрушился на Средний Урал в минувшее воскресенье, 29 октября, заставил многих свердловчан изменить планы и остаться дома.

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