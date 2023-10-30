Синоптик рассказал, когда закончатся снегопады в Свердловской области

Снежный покров может сохраниться, несмотря на ожидаемое потеплениеСнегопад, который обрушился на Средний Урал в минувшее воскресенье, 29 октября, заставил многих свердловчан изменить планы и остаться дома.
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