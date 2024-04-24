Путин призвал проиндексировать стоимость капремонта

Необходимо оценить реальную стоимость капремонта и при необходимости проиндексировать ее. Об этом на совещании, посвященном вопросам ликвидации последствий наводнений, заявил президент России Владимир Путин.
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