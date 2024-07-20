ФСБ рассекретила новые архивные данные о покушении на Гитлера 80 лет назад

Global Look Press/Scherl Федеральная служба безопасности России рассекретила архивные материалы о покушении на главаря нацистской Германии Адольфа Гитлера, совершенном ровно 80 лет назад, сообщает 20 июля РИА Новости со ссылкой на документы.
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