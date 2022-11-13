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Малкин забил 7-й гол в сезоне. У него 16 очков в 15 матчах

Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин забросил шайбу в матче чемпионата НХЛ с «Монреалем» (4:5 ОТ). Россиянин набрал 16-е (7+9) очко в сезоне, продлив результативную серию (2+2) до 3 игр.

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