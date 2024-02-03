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Aydınlık: США хотят получить оплату от Анкары за обслуживание удерживаемых F-35

Aydınlık: США хотят получить оплату от Анкары за обслуживание удерживаемых F-35

По данным газеты Aydınlık, Соединенные Штаты Америки намерены получить от Турции денежные средства за обслуживание истребителей F-35, которые у государства не получилось приобрести из-за наличия зенитно-ракетного комплекса С-400 производства Российской Федерации.

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