Aydınlık: США хотят получить оплату от Анкары за обслуживание удерживаемых F-35

По данным газеты Aydınlık, Соединенные Штаты Америки намерены получить от Турции денежные средства за обслуживание истребителей F-35, которые у государства не получилось приобрести из-за наличия зенитно-ракетного комплекса С-400 производства Российской Федерации.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии