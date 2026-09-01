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«Лайза Миннелли на минималках»: Агата Муцениеце кардинально сменила образ и привела фанатов в восторг

«Лайза Миннелли на минималках»: Агата Муцениеце кардинально сменила образ и привела фанатов в восторг

Муцениеце примерила короткий парик и удивила фанатов 37-летняя актриса Агата Муцениеце устроила для своих подписчиков настоящий модный перформанс, примерив сразу несколько ярких образов перед светским мероприятием.

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