«Лайза Миннелли на минималках»: Агата Муцениеце кардинально сменила образ и привела фанатов в восторг

Муцениеце примерила короткий парик и удивила фанатов 37-летняя актриса Агата Муцениеце устроила для своих подписчиков настоящий модный перформанс, примерив сразу несколько ярких образов перед светским мероприятием.
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